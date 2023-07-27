Hatay’da bir kauçuk fabrikası önünde meydana gelen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, merkez Antakya ilçesi Derince Mahallesi’ndeki kauçuk fabrikası önünde yangın meydana geldi. Yangın, fabrikanın arkasındaki poşetlerin tutuşmasıyla çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Daha sonra önlem maksatlı soğutma çalışması yapıldı.