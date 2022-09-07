Çarpmanın etkisiyle tarım arazisine ait sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi ile kamyonette bulunan 2 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan- Antakya yolu üzeri Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ş.’in idaresindeki 31 VL 988 plakalı otomobil ile H.E yönetimindeki 31 NF 919 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hatay’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

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