Hatay’ın İskenderun ilçesinde polisin bir iş yerine yaptığı baskında kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesinde bir iş yerini tespit edip baskın yaptı. İş yerinde bin paket gümrük kaçağı sigara, 7 bin 600 dal dolu makaron, 54 bin dal boş makaron, 81 kilogram kıyılmış açık tütün, 19 adet elektronik sigara likidi, 10 adet elektronik nargile ve 100 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerle ilgili şüpheli M.S. gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.