Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 1 milyon 400 bin makaron, 610 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 1 milyon 400 bin makaron, 610 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Kırıkhan Cumhuriyet mahallesinde bulunan iki ikamet, bir işyeri, bir depoda ve bir otomobilde Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararına istinaden belirlenen adreslerde yapılan aramada; 1 milyon 400 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı), 610 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 3 bin 640 adet doldurulmuş makaron, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.A., Y.A., M.A. ile C.A. adlı 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.