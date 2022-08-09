Hatay’ın Hassa ilçesinde bir evde yapılan aramada 59 bin 400 adet makaron, sigara filtre pamuğu ve kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir evde yapılan aramada 59 bin 400 adet makaron, sigara filtre pamuğu ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde birlikte yaptıkları çalışmada, Yeni Mahallede ikamet eden A.E’nin ikametinde yaptığı aramada 520 paket kaçak sigara, 59 bin 400 adet makaron (sigara kağıdı), 12 bin 500 adet sigara filtre pamuğu ile 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.