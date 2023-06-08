Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın gerçekleştiği Hatay’ın Antakya ilçesinde iş yerleri yıkılan esnaf, Mersin’de gerçekleştirilen Hatay Esnafları ve Sanatçılarıyla Dayanışma Etkinliği ile ayakta kalmaya çalışıyor. Antakya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit Teksöz, etkinlikteki amaçlarının para olmadığını belirterek, "Hatay’ın ayakta olduğunu göstermek istedik" dedi.

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde Mersin Valiliği himayesinde, Yenişehir Belediyesinin katkılarıyla Hatay Esnafları ve Sanatçılarıyla Dayanışma Etkinlik alanı açıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Antakya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit Teksöz’ün katılımıyla gerçekleştirilen stant açılışında, esnaflar ve sanatçılar ürettikleri ürünleri Mersinlilerin beğenisine sundu.

"Herkesin çıplak gözle görmesini isterim"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antakya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit Teksöz, çok büyük bir felaket yaşadıklarını ve büyük acılar çekildiğini kaydederek, herkesin çıplak gözle Hatay’ı görmesi gerektiğini söyledi. Orada herkesin ailesinde acı olduğunu hatırlatan Teksöz, "Buradaki etkinliğin amacı bir nebze de olsa esnafların deprem psikolojilerinden çıkmaları. Yoksa bizim amacımız burada para kazanmak değil, Hatay’ın ayakta olduğunu göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

"Yaraları birlikte saracağız"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise "Zor günler yaşadık, yaraları birlikte saracağız. Bunun için ilk günden itibaren seferber olduk. Bölgemizde özellikle Antakya’dan gelen misafirlerimiz oldukça fazla. Hatayspor’da gelecek sezon maçlarını Mersin’de oynayacak. Onlara da teşekkür ediyoruz, Mersin’in süper ligdeki takımı olmuş olacak. Deprem bölgesiyle geçmişten bugüne büyük bir bağ ile bağlıydık. Kayıpları olan arkadaşlarımız, tanıdıklarımız oldu. Hepsine Allah rahmet etsin diyorum. Şuanda Yenişehir Belediyesi olarak 2 tane öğrenci yurdumuzda, 1 tane misafirhanemizde, konteyner kentimizde konaklayan depremzedelerimiz var. Onlara bir sözümüz var. Son dilim ekmeğimizi bölüşerek yiyeceğiz. Yani o zamana kadar elimizden geleni yapacağız. Bugün burada Antakya’nın kıymetli değerleri Yenişehir ile buluştu. Bütün halkımızı davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Her zaman yanınızdayız"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da, etkinliğin temelde manevi dayanışmaya anlayışını pekiştirmek için yapıldığını dile getirerek, "İnşallah yıkılan evler ve iş yerleri yeniden yapılacak. Hayat yeniden yeşerecek. Bu süreçte bir birimize destek olmak zorundayız. Paylaşma anlayışını yaşayan ve yaşatan bir ülkeyiz. Biz Mersin olarak Hatay’ın her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızın, sanatkarlarımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Yalnız değilsiniz, yanınızdayız. Vatandaşlarımızı da buradaki etkinliğe davet ediyorum" diye konuştu.