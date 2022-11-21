Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Aksaray Mahallesi’nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında 31 bin TL değerinde 1 adet jeneratör, 1 adet hesap makinesi, 250 kilogram tahıl çalınması sonrasında yapılan kamera incelemesi sonucu olayın şüphelilerinin E.A. ile M.T.E. oldukları tespit edildi.

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir iş yerinden jeneratör, hesap makinesi ve 250 kilogram tahıl çalan şüpheliler, yakalanarak cezaevine gönderildi.

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