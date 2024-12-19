Hatay’da inşaat çalışmaları esnasında bulunan kaya mezar odalarının iç kısmı müze ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde temel kazısı sırasında kaya mezar odaları bulunmuştu. Jandarma ekipleri bölgeyi koruma altına almış ve kaya mezar odalarında inceleme başlatılmıştı. Ekipler tarafından kaya mezarda bulunan seramik kaplar ve lahit mezarın müzeye naklinin ardından merak uyandıran kaya mezar odaları görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar ve işçiler de merakla kaya mezar odalarını gezdiler. Öte yandan mezarın bulunmasıyla yarım kalan inşaatta çalışmaların önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor.

“Çevredeki vatandaşlar da burayı merak edip, kaya mezarlarının çıktığı yere bakmaya geliyorlar”

Kaya mezarlarının bulunduğu alanı gezen 28 yaşındaki Zekeriya Ulaş, “Biz zaten sürekli buradan geçerek kaldığımız yere gidiyorduk. Bu alanda ticaret merkezi yapılması amacıyla kazı yapılıyordu ve en son kaldığımız yere giderken kazının durduğunu fark ettik. Kazı sırasında kaya mezarı bulunmuş, yetkilileri aradık, onlar da gelip çalışma yaptılar. Kazıyı bitirdikleri zaman ben de merak edip içeri girdim ve mağara gibi olduğunu gördüm. Kaya mezarlarının bulunduğu alan bayağı geniş bir yerdi. Çevredeki vatandaşlar da burayı merak edip, kaya mezarlarının çıktığı yere bakmaya geliyorlar. Bulunan kaya mezarlarını çıkarıp müzeye götürdüler” dedi.