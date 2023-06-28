Depremin vurduğu Hatay’da vatandaşlar Kurban Bayram’ının ilk saatleriyle birlikte deprem mezarlığına akın ettiler. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, göz yaşına boğuldular.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Depremde hayatını kaybedenler, Antakya ilçesi, Narlıca Mahallesi’nde oluşturulan mezarlığa defnedilmişti. Kurban Bayramı’nın ilk gününde namazın ardından Hataylı vatandaşlar, mezarlığa akın ettiler. Mezarlıkta dua ederek yakınlarının mezarına çiçek bırakan vatandaşlar, göz yaşına boğuldular.
Vatandaşlar, buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirdiler.