Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine giden Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipler depremin ardından afet bölgesine gitti. Ekipler en çok yıkımın olduğu yerlerden birisi olan Hatay’da çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede en çok ihtiyaç duyulan içme suyu şebeke çalışmaları çerçevesinde su tesisatlarını tamir edip, yeni tesisat çalışması gerçekleştiriyor. Ekiplerin çalışmalarının belli bir plan ve koordinasyon çerçevesinde süreceği kaydedildi.