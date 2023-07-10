Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık ve görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisinin O.Ö. olduğu belirledi. Polis yaptığı çalışmada şüpheliyi yakaladı.

Bir başka olay da Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine muhafaza görevini kötüye kullanma olayının şüphelisi A.D ve M.B. olduğu belirlendi. Polis 2 şüpheliyi de yakaladı.

Her iki olayda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.