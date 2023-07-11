Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

Depremzede ressamın tablosu, çocuklar için mutluluk oldu Depremzede ressamın tablosu, çocuklar için mutluluk oldu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallede farklı tarihlerde meydana gelen konut dokunulmazlığının ihlali ve evden hırsızlık olayının şüphelisi olarak E.T. ile G.L. 2 kadını tespit etti. 2 şüpheli polisin yaptığı çalışmada aynı mahallede gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.