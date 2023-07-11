Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallede farklı tarihlerde meydana gelen konut dokunulmazlığının ihlali ve evden hırsızlık olayının şüphelisi olarak E.T. ile G.L. 2 kadını tespit etti. 2 şüpheli polisin yaptığı çalışmada aynı mahallede gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.