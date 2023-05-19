Hatay’ın Defne ilçesinde istirahat halinde iken yaşamını yitiren Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Şenol Esen, memleketi Kütahya’nın Simav ilçesinde toprağa verildi.
Simav Gılmanlar Köyü doğumlu evli ve 3 çocuk babası olan Şenol Esen (37) geçici görevle gittiği Hatay’ın Defne ilçesinde istirahat halindeyken rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Gılmanlar köyüne getirilen Polis Memuru Şenol Esen’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına toprağa verildi.
Esen’in cenaze namazına, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve çok sayıda vatandaşın katıldı