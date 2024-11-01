Hatay Valiliği, meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.

Sıcak havanın mevsim normallerinin üstünde gittiği Hatay’da hava sıcaklıklarındaki değişimli ilgili açıklama geldi. Hatay Valiliği, meteoroloji raporlarına göre yapılan değerlendirmeyi sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımda; hava sıcaklığının 3 Kasım Pazar gününden itibaren 5 ila 7 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği açıklandı.