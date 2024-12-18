Hatay’da hafriyat kamyonuyla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Bakras Mahallesi kavşağında yaşandı. O.D. idaresindeki 80 AAS 027 plakalı çekici, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen çekicide bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın yoldan çekilmesiyle yol trafiğe tamamen açıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: iha