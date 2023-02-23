Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 şehirden biri olan Hatay’da görev yapan 56 AFAD personeli, arama kurtarma faaliyetlerinin bitmesinin ardından Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki askeri kargo uçağı ile Atatürk Havalimanı’na getirildi. Uçaktan inen personeller, İstanbul’daki AFAD ekiplerince alkışlarla karşılandı.

Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan 56 AFAD personeli, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki uçakla İstanbul’a geldi. İstanbul’da görevli AFAD personelleri Hatay’dan gelen görevlileri alkışlar ile karşıladı.

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