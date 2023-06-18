Hatay’ın Belen ilçesinde gölete giren yabancı uyruklu çocuk boğuldu.

Olay, Belen ilçesi Soğukoluk mevkiindeki Çatak Göleti’nde meydana geldi. Çocuğun boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sualtı ve su üstü arama ekipleri geldi. Göletten çocuğu çıkaran ekipler sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde öldüğü anlaşılan çocuğun yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.