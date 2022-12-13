Hatay’ın Antakya ilçesinde terör örgütü DAEŞ’a üye olan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahıs gözaltına alındı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde terör örgütü DAEŞ’a üye olan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahıs gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığının terörle mücadele kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan A.A. isimli şahıs Demirköprü İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Antakya İlçesi Apaydın Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının DEAŞ terör örgütü üyesi ve eylem hazırlığında olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca, 2022 yılında Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından toplam 27 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.