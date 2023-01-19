Hatay Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkan yangında tüm eşyaları kül olan İskenderunlu aileye destekte bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkan yangında tüm eşyaları kül olan İskenderunlu aileye destekte bulundu.

Dumlupınar Mahallesi’nde 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Nuray Teke’nin evinde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yangında bütün eşyalar kül oldu. Canlarını zor kurtaran ve bir süre hastanede kontrol altında tutulan aileye Hatay Büyükşehir Belediyesinden destek geldi. Yangın sonrasında oturulamaz hale gelen evlerinde çaresiz kalan ailenin Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan yardım talebine kayıtsız kalmayan Sosyal Hizmetler Evde Bakım Hizmetleri ekibi, itfaiyenin yardımıyla önce evin yıkanmasını sağladı. Daha sonra evin boyanması için gerekli malzemeyi temin eden ekipler, kışlık giyecek desteğinde de bulundu. Evi temizleyen ekiplerin hayırsever bir vatandaşla yaptıkları görüşme sonrasında mağdur aileye yatak ve oturma odası mobilyalarının verilmesini sağladı.

Yangında tüm eşyalarını kaybettiklerini belirten Nuray Teke, zor günlerinde kendilerine destek veren Başkan Savaş başta olmak üzere belediye ekiplerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Evinin kira olduğunu ve geçim sorunu yaşadıklarını da ifade eden Teke, “Kış mevsiminin zor şartları altında eşim ve 4 çocuğumla sokakta kalma korkusu yaşarken mahalledeki komşularımın aralarında para toplayarak yaptıkları yardım da bizleri çok sevindirdi. Ancak en büyük mutluluğumuz başkanımız Lütfü Savaş’ ın bize uzattığı eldir. Kendisine ve ekiplerine şükran borçluyuz" dedi.