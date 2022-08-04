Hatay’ın Erzin ilçesinde yer alan ve antik isimlerinden biri "Issos" olan Epiphaneia (Epifaneya) Antik Kentinin gizemini aydınlatmak için çalışmalar başladı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde yer alan ve antik isimlerinden biri "Issos" olan Epiphaneia (Epifaneya) Antik Kentinin gizemini aydınlatmak için çalışmalar başladı.

Hatay Arkeoloji Müzesi yetkilileri ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bilim adamlarının yürüttüğü çalışmaya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’tan destek geldi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) akademisyenleri Doç. Dr. Banu Özdilek ve Dr. Onur Tıbıkoğlu ile birlikte alanı ziyaret eden Başkan Savaş, hem antik kent kalıntılarını inceledi hem de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazıların hızlı bir şekilde ilerlemesini isteyen Başkan Savaş, çalışmalar için personel desteği sağlayacağını ve kentin değerlerine sahip çıkacaklarını bildirdi.

"Çalışmalara 12 ay boyunca destek vereceğiz"

Hatay’ın dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Savaş, “50 bin yıl önce insan ayak izine rastlanılan bir şehirde yaşıyoruz. Buranın değerlerinin hem çıkarılması hem yaşatılması hem de dünyaya tanıtılması gerekiyor. Hocalarımız bu tarihi alanı dünyaya açmak istiyor. Biz de Erzin Belediyesi de çalışmalara 12 ay boyunca destek vereceğiz” açıklamalarında bulundu.

Kentin yer altında kalan zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak istediklerini belirten Savaş, “Geçmişini bilmeyen, geleceğini tayin edemez. Biz de şehrimizde yaşayan eski medeniyetlerin ne yaptıklarını öğrenmek istiyoruz. Öğrendiklerimiz ticarette ve turizmde insanlarımızın gelirine katkı sağlasın istiyoruz. Hatay’ın neresine dokunursanız tarih fışkırıyor. Bu tarihi dünyayla buluşturmak, turizme katkı sağlamak ve toplumumuzun ekonomik gelirine katkı sunmak için bu alanı sahiplenmeliyiz. New York Times dünyada gezilecek 52 yerden bir tanesinin Antakya ve Müze Otel olduğunu okurlarıyla paylaştı. Şehrimizdeki dünya harikalarının insanlıkla buluşturulmasını istiyoruz” diye konuştu.

"Hatay’ın turizmine büyük katkılar sağlayacak"

Doç. Dr. Banu Özdilek ise Epiphaneia Antik Kentinin kültüre, sanata ve ekonomiye çok önem verdiğini belirterek çok amaçlı salon ile müzik odasının bulunduğu çok geniş alanların ortaya çıktığını ifade etti.

Alanın çok zengin yapılara sahip olduğuna dikkat çeken Özdilek, “Bu alan, metrelerce devam eden başlıklarla süslenmiş. Mozaik ve mermerler ile bezeli alan toprağın altında kazılmayı bekliyor. Burası Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Hatay’ın turizmine büyük katkı sağlayacak bir kent. Adının duyulması ve projelerin yapılması çok önemli” dedi.

Epifaneya Antik Kentinde öne çıkan yapıların başında “bouleterion” denen meclis binası ile “odeon” olarak adlandırılan konser salonu geliyor.

Günümüzden 2000 yıl öncesine giden meclis binası ve aynı zamanda müzik salonu işleviyle kullanılan yapı, Kilikia bölgesinde sınırlı sayıda yer alan bouleuterion/odeion’un ayakta korunmuş örneği olarak öne çıkıyor.

Bilim adamları, meclis binasının olmasının Epiphaneia’nın demokratik bir yapıyla yönetildiğine, konser salonunun olmasının da sanata önem verdiklerine dikkat çekiyor.

Müzik salonunun akustiği için üzerinin tonozla örtüldüğünü vurgulayan arkeologlar, kazı çalışmalarındaki hedeflerinin sağlamlaştırma ve restorasyon olduğunu ifade etti.