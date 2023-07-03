Depremin vurduğu Hatay’da zarar gören yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında gelinen son durum değerlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. İl genelinde depremin yaralını sarmak için yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Depremde zarar gören yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında gelinen son nokta Hatay Valisi Mustafa Masatlı, başkanlığında yapılan toplantıyla masaya yatırıldı. Toplantıya; Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının katılımıyla gerçekleştirildi.