Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en ağır hasarın oluştuğu illerden Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına paralel olarak enkazlar da kaldırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en ağır hasarın oluştuğu illerden Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına paralel olarak enkazlar da kaldırılıyor.

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay’da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. Arama kurtarma çalışmalarına paralel olarak, büyük yıkımın yaşandığı şehir merkezinde enkaz kaldırma işlemlerine de başlandı.

Merkez Antakya ilçesinin iş ve yaya yoğunluğunun en fazla olduğu noktalarından Cebrail Mahallesi Atatürk Caddesi de depremin ardından harabeye döndü. Yerle bir olan iş merkezlerinden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı binalarda enkaz kaldırma işlemlerine de başlandı. Onlarca iş makinesiyle yürütülen çalışmalar, havadan dron ile görüntülendi.