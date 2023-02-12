Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Şerif, eşi Yıldız, çocukları Hüseyin ve Hasan Esmer, bugün memleketleri Şırnak’ın Cizre ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Şerif, eşi Yıldız, çocukları Hüseyin ve Hasan Esmer, bugün memleketleri Şırnak’ın Cizre ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde yıkılan binaların altında kalan vatandaşları arama kurtarma ekipleri kurtarılmaya devam ederken, molozlar altında hayatını kaybeden vatandaşlarda defnedilmeye devam ediliyor. Hatay’ın Esenlik Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binada ikamet eden, Şerif, eşi Yıldız ile çocukları Hüseyin ve Hasan Esmer ile birlikte enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşların yapmış olduğu arama kurtarma çalışmalarında Esmer ailesi bireylerinin cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.

Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Şerif, Yıldız, Hüseyin ve Hasan Esmer, Şırnak’ın Cizre ilçesi Nuh Nebi Camisinde kılınan cenaze namazına müteakiben yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle Asri Mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.