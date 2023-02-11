Hatay’da yıkıcı depremin 6’ncı gününde hassas burunlu köpekler de enkazları didik didik arıyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait hem de Hırvatistan’dan gelen ekiplere ait köpekler enkaz altına canlı aramada yardımcı oluyor.

Hatay’da yıkıcı depremin 6’ncı gününde hassas burunlu köpekler de enkazları didik didik arıyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait hem de Hırvatistan’dan gelen ekiplere ait köpekler enkaz altına canlı aramada yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin 6’ncı gününde de depremden en çok etkilenen yerler arasında bulunan Hatay’da enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen profesyonel personel ile gönüllülerin yanında yurtdışından birçok ülkeden arama kurtarma personeli yardıma koştu.

Ekiplerin yardımcısı

Arama kurtarma ekipleri enkaz altından ses duyabilmek için zaman zaman dinleme cihazı ve termal kamera da kullanıyor. Ekipmanların yanı sıra hassas burunlu köpeklerde canlıya ilişkin enkaz altında iz arıyor. Molozların üstünde dolaşan eğitimli köpekler yaklaşık 10 metre derinine kadar canlı kokusu alabiliyor.

TSK ve Hırvatistan’dan gelen çok sayıda köpek

Antakya’da bugün yapılan aramalarda hem Türkiye Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait özel eğitimli köpekler hem de Hırvatistan’dan gelen arama kurtarma ekiplerine ait özel eğitimli köpekler enkaz altından canlı insan arayışına yardım etti. TSK’ya ait köpeklerin işaret ettiği ve ekiplerin bunun üzerine kazdığı bölgelerde ise önceki günlerde birde çok canlı kişiye ulaşıldığı da öğrenildi.