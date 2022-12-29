Hatay’ın İskenderun ilçesinde yağma, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik ve aracılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı, 2’si tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yağma, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik ve aracılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı, 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İskenderun Çay mahallesinde meydana gelen yağma, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama olayının şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 2’si kadın 4 şüpheli belirlenerek yakalandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ile İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.