Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirde dilencilere yönelik operasyon yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirde dilencilere yönelik operasyon yaptı.

Zabıta ekipleri özellikle il merkezlerinde trafik ışıklarında vatandaşlara duygu sömürüsünde bulunarak haksız kazanç elde eden veya çeşitli ürünler satmak bahanesiyle sürücülerden para isteyen şahıslara yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Zabıta trafik akışını tehlikeye sokacak şekilde araç aralarında dolaşarak dilenen şahısların engellenmesi amacıyla resmi ekiplerin yanı sıra oluşturulan sivil ekiplerle birlikte operasyon yaptı. Zabıta Dairesi Başkanı Alper Kılıçoğlu, vatandaşların dilenciliği meslek haline getirmiş şahıslara herhangi bir yardımda bulunmaması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Denetimlerde rastlanan ve gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu düşünülen bireylere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen koordineli çalışma ile gelir tespitinden sonra yardımda bulunuyoruz. Dilencilik emeksiz, kolay yoldan para kazanmayı teşvik etmesi ve toplumsal onuru yok etmesi nedeniyle mücadele edilmesi gereken bir durumdur."