Hatay’ın Defne ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evdeki derin dondurucuda uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay’ın Defne ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evdeki derin dondurucuda uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığınca Değirmenyolu Mahallesinde bir evde ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Kobra ile yapılan aramada bin gram kubar esrar maddesi, 6 kök saksı içerisinde kenevir bitkisi, 265 litre sahte rakı, 65 gram içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Derin dondurucudan uyuşturucunun çıkması ekipleri bile şaşırttı.

Şüpheli N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.