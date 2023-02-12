Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en büyük hasarı verdiği illerden Hatay’da tahliyeler devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en büyük hasarı verdiği illerden Hatay’da tahliyeler devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en yoğun hissedildiği Hatay’da depremzedelerin tahliyesi tüm hızıyla sürüyor. Yetkililerin tahliye faaliyetlerinin yanı sıra imkanı olan vatandaşlar kendileri otobüs terminallerine giderek, çevre illere gitmeye çalışıyor. Hatay’dan Adana’ya, daha sonra da İstanbul’a gideceğini dile getiren Mahmut Engin Sıva, “Çok yoğun. Hatay’da kimse kalmadı, herkes terk etti” diye konuştu.