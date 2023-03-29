Hatay’da depremden etkilenen çocuklar, Emniyet Genel Müdürlüğünün Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda hem eğlendi hem öğrendi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğünün Mobil Trafik Eğitim Tırı, Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan Orhanlı Çadır Kent’te yaşayan çocuklar için faaliyete başladı. Gruplar halinde tıra alınan depremzede çocuklara trafik simülasyonu izletilip trafik bilgileri verilerek, broşür ve boyama kitapları hediye edildi. Çocuklar ardından tırın yanına kurulan parkurda pedallı mini arabalarla uygulamalı trafik eğitimi aldı. Polislerin tek tek eşlik ettiği çocuklar hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi. Çocuklara aileleri de eşlik etti.

"Uygulamalı eğitim"

Özüm Duru Barutçu, çocukların kötü günlerini unutmasını sağlayan güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Trafikle ilgili kuralları öğrendik. Buraya gelip bize yardım ettikleri için çok teşekkürler. Hem eğlendim hem öğrendim" dedi.

Polislerin çok iyi bir etkinlik yaptığını ifade eden Ali Boşine, içeride kuralları öğrendiklerini, burada da pedallı bisikletlerle sürüş yaptıklarını dile getirdi.

Simge Pamukoğlu da uygulamalı şekilde trafik kurallarının öğretildiğini belirterek, tırın içinde de trafikle ilgili bilgiler verildiğini kaydetti.