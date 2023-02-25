Gönüllüler Sutaşı Mahallesinde bulunan çadır kentte gelerek Nur’a sürpriz kutlama etkinliği düzenlendi. Nur, gönüller ile birlikte pastasındaki mumları üfleyerek doğum gününü kutladı.

İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesinde bulunan çadır kentte ailesi ile birlikte kalan 3 yaşındaki Nur Hayat Sağaltıcı, sosyal medyada doğum günü pastası istedi. Kız çocuğunun paylaştığı görüntüyü gönüllüler görünce Nur için pasta hazırlandı.

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