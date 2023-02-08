Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıktığı büyükşehirlerin başında gelen Hatay’daki ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Hatay’da enkaz altındaki kadın 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Hatay’da enkaz altındaki kadın 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yıktığı şehirlerden en fazla etkilenen Hatay’daki ağır bilanço helikopterle havadan görüntülendi.

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