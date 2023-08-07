Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden geçmekte olan kadın otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. 42 yaşındaki Neval Yağcı’nın Hatay’daki depremden sonra Manavgat’a gelerek eşiyle birlikte Manavgat’ta otelde çalıştıkları ve otel lojmanında kaldıkları öğrenildi.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki H.E.A.’nın kullandığı 34 GSZ 872 plakalı araç, Ilıca Mahallesi’nde bulunan Bölge Trafik İstasyon Amirliğine yaklaşırken, sollama yaptığı sırada yaya geçidinden geçmekte olan Neval Yağcı’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce ileri savrulan Neval Yağcı olay yerinde yaşamını yitirirken, çarpan araç 100 metre ileride durabildi. Talihsiz kadının eşarbı, ayakkabısı ve diğer malzemeleri etrafa saçıldı.

Hatay’daki depremden sağ kurtuldu, yaya geçidinde öldü

Kazada yaşamını yitiren Seval Yağcı’nın 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden eşi ve çocuklarıyla birlikte sağ kurtulduktan sonra Manavgat’a gelerek otelde çalışmaya başladığı, evleri olmadığı için eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Ilıca’da bulunan otel lojmanında kaldıkları bildirildi.

Neval Yağcı’nın kesilen elindeki dikişe pansuman yaptırmak için otelde çalışan eşinin işten çıkmasını beklediği, hastaneye gitmek için lojmandan çıkarak eşinin de içerisinde bulunduğu otel servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı bildirildi.