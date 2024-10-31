Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören içme suyu depolarını yeniliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), vatandaşların sağlıklı suya erişebilmesi adına deprem felaketinde ağır hasar görerek işlevini kaybeden ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu depolarını yeniliyor. Ekipler, bu kapsamda Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi’nde bulunan deponun yerine 150 metreküp hacimli prefabrik depo yerleştirdi.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’ne uygun şekilde su iletimi sağlanacağının altını çizen HATSU, su arz güvenliğinin arttırılması, güçlü su iletimi sağlanması ve kesintilerin en aza indirilmesi amacıyla yeni depo ve şebeke imalat çalışmalarının süreceğini vurguladı.