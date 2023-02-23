Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Hatay’da birçok cami zarar gördü. Zarar gören camiiler dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Hatay’da birçok cami zarar gördü. Zarar gören camiiler dron ile havadan görüntülendi.

Hatay’da, gerçekleşen depremlerin ardından birçok camide çökme meydana geldi. Bazı camilerin minareleri yıkılırken, bazı camiler tamamen çöktü. Depremde hasar alan camiler dron ile havadan görüntülendi.