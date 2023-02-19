Hatay’ın Belen ilçesinde deprem gecesi 5 yavru doğuran Nebelung cinsi kedi, deprem sırasında kendisini evden çıkarmak isteyen sahibini tırmalayarak yavrularını bırakmadı.

Hatay’ın Belen ilçesinde deprem gecesi 5 yavru doğuran Nebelung cinsi kedi, deprem sırasında kendisini evden çıkarmak isteyen sahibini tırmalayarak yavrularını bırakmadı.

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’ndeki İssume konutlarında yaşayan Azra Uzar’ın Nebelung cinsi kedisi depremden saatler önce yavrularını tek tek doğurmaya başladı. Gece saat 03.00’te son yavru doğduktan sonra ev halkı uyumak üzereyken deprem yaşandı. Depremde yavruları ve Şila isimli kedilerini kurtarmak isteyen Azra Uzar, kedinin tırmalayarak yavrularını vermemesi ile şaşırdı. Bugün 13 günlük olan kedilerini sevip öpen Azra Uzar, “Belki de bu kedi ve yavruları hürmetine Allah bizi korudu, evimiz yıkılmadı” diyerek hayatta olduklarına şükür etti.