Deprem anına ilişkin İskenderun Limanı’nda bir gemiye ait güvenlik kamerası görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gökyüzündeki ışık parlamaları da yer aldı.

Deprem anına ilişkin İskenderun Limanı’nda bir gemiye ait güvenlik kamerası görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gökyüzündeki ışık parlamaları da yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. İskenderun’da limanda demirli bir geminin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntının başlamasıyla geminin adeta beşik gibi hareket ettiği görüldü. Görüntülerin devamında ise gökyüzündeki ışık parlamaları yer aldı.