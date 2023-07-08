Hatay’da bir depo ile bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde meydana geldi. Depo olarak kullanılan konteynerden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Depo olarak kullanılan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi’nde de gerçekleşen bahçe yangını da itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.