Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki demir çelik fabrikasından Antalya’daki bir firma adına 40 bin ton demir alıp, 1 milyon lira ödeme yaptıktan sonra demiri Hatay’ın Defne ilçesine götürdüğü öne sürülün zanlılar polis tarafından aranıyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki demir çelik fabrikasından Antalya’daki bir firma adına 40 bin ton demir alıp, 1 milyon lira ödeme yaptıktan sonra demiri Hatay’ın Defne ilçesine götürdüğü öne sürülün zanlılar polis tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay Defne ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde demir çelik fabrikasını arayıp Antalya’da bir firmanın ismini vererek 40 bin ton demir istedi. Daha sonrada güven vermek için fabrikanın hesabına da 1 milyon lira para yatırdı. Bunun üzerine firma demirleri tıra yükleyip Antalya’ya gönderdi. Ancak bir süre sonra firma demirlerin Antalya’daki firmaya gitmediğini öğrenince polise başvurdu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü başvuru üzerine yaptığı araştırmada demiri sipariş eden şahsın Ö.T. olduğunu demiri de Defne ilçesine götürdüğünü belirledi. Polis bu tespit üzerine ilçeye giderek yaptığı çalışmada demirleri Harbiye ve Subaşı Mahallerinde buldu. Demirler fabrikaya geri verildi. Polis şimdi her yerde Ö.T. ve onun işbirlikçilerini arıyor.