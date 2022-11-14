Hatay’ın Payas ilçesindeki bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay’ın Payas ilçesindeki bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Payas Organize Sanayi Bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında saat 10.55 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Patlamadan sonra çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Daha fazla büyümesi ve çevreye yayılması engellenen yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarına geçilen ve herhangi bir yaralananın olmadığı yangında fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.