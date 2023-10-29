Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yılında denizde 123 metre Türk bayrağı açıldı

Hatay’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sarı Zeybekler Derneği "Denizde 123 Metre Türk Bayrağı Akdeniz Rekoru" denemesi yaptı. İskenderun Kaymakamlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda, İskenderun sahilinde denizde 123 metre Türk bayrağı açıldı. İskenderun Körfezi’ndeki deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, yelkenli ve kayıklar kortej oluşturarak, İskenderun sahiline geldi.

Daha sonra deniz yüzeyinde 30 profesyonel yüzücü tarafından Türk bayrağı açılarak saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İskenderun’da yeni bir rekor yaptıklarını söyleyen Dernek Başkanı Nevzat Kurt, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 1923 yılı anısına 123 metrekare Türk bayrağı açarak yeni bir rekor kırdık. Depremde şehit olan canlarımıza da armağan etmek istiyoruz. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun rekorumuz" dedi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek izleyen çevredekiler de alkışlarla etkinliğe destek verdi.