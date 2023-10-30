Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamaları Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Sivil ve Sosyal Platformlar Birliği organizasyonunda Antakya Expo Alanı Amfi Tiyatroda düzenlendi.

Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamaları Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Sivil ve Sosyal Platformlar Birliği tarafından yapılan kutlamalar çerçevesinde Prof. Dr. Semir Över, Doç. Dr. Binali Tercan, Doç. Dr. Serhan Ada ve Dr. Ali Çerkezoğlu’nun konuk olduğu panel düzenlendi.

Panelde Şubat 2023 depremlerinin olacağı ne kadar biliniyordu, meydana gelen depremlerin büyüklüğü hakkında ne kadar bilgimiz vardı, hangi faylar kırıldı, kırılmayan fay var mı, bölgede yakın bir zamanda büyük bir deprem bekleniyor mu? gibi sorulara cevap aranarak katılımcılara; afet sonrası planlama süreçleri, uygulama örnekleri ve kentsel dirençlilik gibi konularda bilgiler verildi.

Cumhuriyet’in 100. Yılı’nı kutlamak üzere Amfi Tiyatroda buluşan Hataylılar panelin ardından Fatma Parlakol ve orkestrasının birbirinden güzel ezgileriyle eğlenceli zamanlar geçirdi.

Hataylı oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Eski Antakya Sokakları ve Antakya fotoğraflarından oluşan ‘Tarihî Antakya Özel Koleksiyon Gösterisi’ ile katılımcıları hüzünlendirdi.

Etkinliklerin sonunda Metin Uca sahneye çıktı. Yaşanan deprem felaketi ve son süreçte yaşanan İsrail -Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle Uca ‘Bunu mu Demek İstedin?’ adlı tarihsel komedisi yerine yaptığı sunum ile izleyicileri bazen düşündürdü bazen de güldürdü.