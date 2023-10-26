"Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri Tarihini Öğreniyor" projesi çerçevesinde Dörtyol ve İskenderun’dan öğrenciler Cumhuriyet teması ile süslenen trenle Mersine gitti.

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde İskenderun Nene Hatun Anaokulu ve Dörtyol ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri Tarihini Öğreniyor" projesi İskenderun tren garında gerçekleştirildi. Tren vagonlarının sergi alanına dönüştürüldüğü projede çocukların Cumhuriyetin 100. yıl temalı resimleri sergilendi. 29 Ekim temalı şarkılar söylendi. İstiklal Marşı okundu. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet treni çocukların uçurduğu balonlar eşliğinde Dörtyol ve Mersine hareket etti. İskenderun Nene Hatun Anaokulu Müdürü Hasan Akdoğan; “Cumhuriyetimizin 100.yılına özel bir proje hazırladık. Trenin üzerini çocuklarımızın hazırladığı 100. yıl temalı resimlerle süsledik. Trenimiz İskenderun’dan Mersine gidecek” dedi. Dörtyol Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Mahmut Bulut ise, “Çocuklarımıza tarihi iyi öğretebilmek ve Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kutlama yapmak için Cumhuriyet Treni projesini gerçekleştirdik. Düşmana ilk kurşunun atıldığı Dörtyol’a kadar çocuklarımızla gideceğiz. Cumhuriyetimizin 100.yılını en güzel şekilde kutlamaya çalışıyoruz” diye konuştu. İlk kez trene binecek olan çocuklar mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtirken vatandaşlarda her yıl 29 Ekimi daha güzel bir coşku ile karşıladıklarını ifade etti.