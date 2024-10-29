Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla doyasıya kutlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da depremin yaraları sarılırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılı coşkuyla doyasıya kutlandı. Hatay Valiliği tarafından düzenlenen tören, Antakya ilçesi İnönü Caddesi’nde yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni’nde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk katılımcıların bayramını kutladı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Masatlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Masatlı’nın konuşmasının ardından çeşitli halk oyunları gösterisi yapıldı ve tören geçidi oldu. Depremzede vatandaşlar da bu coşkuya ortak olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı alanı doldurdu.