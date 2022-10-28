2 bin kişiyi aşkın katılımın olduğu etkinlik müzikli gösterilerle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde EXPO alanında düzenlenen etkinlikte katılımcılara festivale özel ücretsiz tişört, şapka ve farklı renklerden oluşan toz boyalar dağıtıldı. Toplanma alanında iz duvarı oluşturan ziyaretçiler gök yüzüne atılan renkli boya bulutları arasından geçtikleri sırada rengarenk hale geldiler.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Antakya EXPO alanında düzenlenen "ColorFest” etkinliğinde gençler gök yüzüne atılan toz boyalar ile renklendiler.

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