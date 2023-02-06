Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Hatay’da yıkılan ve hasar gören binalarda arma-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Hatay’da yıkılan ve hasar gören binalarda arma-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi. Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken merkezde ise özel bir hastanenin yıkıldığı, Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Kırkan- Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi.

Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde, AFAD koordinesinde başlatılan arama - kurtarma çalışması devam ediyor.