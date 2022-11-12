Deprem tatbikatına evlerinde eşlik eden yaşlılar , AFAD ekiplerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda “Çök-Kapan-Tutun” hareketleriyle kendilerini korumaya aldıklarını söylediler.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "Çök Kapan Tutun" tatbikatı Hatay’da da saat 18.57’de gerçekleştirildi.

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