Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, eski Antakya sokaklarında faaliyet gösteren eğlence ve turistik işletmelerin yetkilileriyle bir araya gelerek, çevresel gürültü için iş birliği çalışması yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, eski Antakya sokaklarında faaliyet gösteren eğlence ve turistik işletmelerin yetkilileriyle bir araya gelerek, çevresel gürültü için iş birliği çalışması yaptı.

Hatay Gastronomi Evi’nde yapılan toplantıda, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, işletme sahiplerini ve yöneticilerini çevresel gürültü konusunda bilgilendirdi. Toplantıda çevresel gürültünün insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için kaynağında çözülmesinin önemi görüşüldü. İşletmelerce alınacak tedbirler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 30 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Kontrolü Yönetmeliğine ilişkin yeni hükümler hakkında sunum gerçekleştirildi.Müzik Yayın İzni, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Sınır Değerleri, Gürültü Denetim İşleyiş Mekanizması, idari yaptırımlar ve işletmelerde alınabilecek gürültü önleyici tedbirler hususlarında detaylı bilgilere yer verildi.

Toplantıda konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mahir Çiçek, doğru bir işleyişle kamu ve özel sektör kuruluşlarının iş birliğine dikkat çekerek eğlence sektörünün hem turizm hem de sosyal yaşamın vazgeçilmezi olduğuna vurgu yaptı.

Çevresel Gürültünün Kontrolü Yönetmeliğine ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuata uyulmasının önemine değinen Çiçek, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak yönetmeliğine uyum sağlama yönünde işletmelerimize her türlü rehberliği yapmaya hazırız. Destek olmak için buradayız. Bilgilendirme toplantılarımız il genelinde devam edecek. Önceliğimiz ceza uygulamak değil. Gürültüye ilişkin sorunları işletmecilerimizle istişare ederek önleyici bir perspektifle kesin çözüme kavuşturmak istiyoruz"dedi.