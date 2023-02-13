Antalya Büyükşehir Belediyesi mezarlık ekipleri, Hatay’da cenaze nakil ve defin işlemlerini gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi mezarlık ekipleri, Hatay’da cenaze nakil ve defin işlemlerini gerçekleştiriyor.

Depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek veren, depremzedelere sağlık hizmeti sunan, kente temiz su verilmesini sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri en zor anlarında da yalnız bırakmıyor. Deprem bölgesinde bir taraftan arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, hayatını kaybedenler ise kimlik tespiti ve teşhis işlemlerinin ardından defin işlemleri yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı 40 personel Hatay’da iki farklı noktada defin işlemleri için çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Şube Müdürlüğü bin kişilik kefen takımı ile depremin hemen ardından Hatay’a ulaştı. Büyükşehir mezarlık ekibi, Hatay Toygarlı Defne Asri Mezarlığı ve Merkez Narlıca Mezarlığı’nda savcının defin onayının ardından 24 saat esasıyla cenaze hizmeti veriyor. Büyükşehir ekipleri dini esaslara uygun şekilde cenazeleri toprağa veriyor. Mezarlık ekipleri, cenazelerin gideceği illere nakillerini de gerçekleştiriyor. Ekipler, şu ana kadar 3 bine yakın defin işlemi gerçekleştirdi. Taziye çadırları da kuran ekipler, depremzedelerin acısını paylaşarak taziye çadırlarında bin 500 kişilik yemek ikramı da yapıyor.