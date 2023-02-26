Hatay’da arama ve kurtarma çalışmalarına katılan 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla İstanbul’a döndü.

Hatay’da arama ve kurtarma çalışmalarına katılan 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla İstanbul’a döndü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Deprem bölgelerine giden arama ve kurtarma ekipleri görevli oldukları illere dönmeye başladı. Hatay’da görev süreleri tamamlanan 25 kişilik AFAD ve 14 kişilik sağlık ekibi, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı askeri aprona iniş yaptı. Arkadaşları tarafından karşılanan görevliler, alanda hazır bekleyen araçlara bindi.

“15 gündür deprem bölgesindeydik”

Hatay’da 112 doktoru olarak görev yapan Mustafa Uğur Başar, “Yaklaşık 15 gündür deprem bölgesindeydik. Oradaki kişilerin evsiz barksız kalması, yakınlarını kaybetmesi beni çok üzdü. Hatay’a daha önce gitmiştim ama şu an bu halde olması beni daha çok etkiledi. İkinci giden grupta yer aldığım için çok fazla kötü olay görmedim. Ağır durumdaki hastalarımız oldu ama müdahale edilecek durumdaydılar” dedi.