Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde, Hatay’ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde sadece iki bina hasar almadı. Hasar almayan binalar havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde, Hatay’ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde sadece iki bina hasar almadı. Hasar almayan binalar havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Hatay’da büyük bir yıkıma neden oldu. Merkez Antakya ilçesinde yüzlerce bina yıkılırken, binlerce binada hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaptığı hasar tespit çalışmalarında 6. İpek Sokak üzerinde bulunan Çelik Apartmanı ve Adnan Menderes Caddesi’ndeki müstakil bir evde hiç hasar olmadığı tespit edildi. Hiç hasar almayan binalar havadan görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde yıkılmış 277 bina, acil yıktırılacak 32 bina, ağır hasarlı 140 bina, orta hasarlı 74 bina, az hasarlı 55 bina ve hiç hasarsız 2 bina olduğu görülüyor.